Вайсфельд рассказал, как подписал Вестерлунда несмотря на негласный запрет на тренеров-иностранцев

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд вспомнил, как в уфимский клуб пришел тренер Эркка Вестерлунд, несмотря на негласный запрет на тренеров-иностранцев.

«Да, была такая история. В Уфе передо мной поставили задачу найти нового главного тренера. Я подготовил список из трех человек, где Вестерлунд был на первой строчке, был приоритетом. Мне сказали: «Работайте, возражений нет!» И через несколько дней, после собеседований, «Салават Юлаев» подписал контракт с Эрккой. О том, что существует какой-то негласный запрет на тренеров-иностранцев, лично мне никто не говорил, ни в клубе, ни вообще. И узнал о нем только через пару лет от журналистов, когда давал интервью. Они даже похвалили за смелый шаг. Я им в ответ: «Вы думаете, я такой революционер?! Нет, конечно!» На самом деле, если бы мне тогда сказали, что нельзя тренеров-иностранцев, то рассматривал бы наших.

Честно говоря, я до сих пор не понимаю, откуда все это взялось. Что за негласный запрет? Кто с кем негласно разговаривал? Понятно, что это не уровень генеральных менеджеров, а гораздо выше. Конечно, можно было бы сейчас делать из себя героя — мне запретили, а я всех проигнорировал и подписал финна. Но это будет неправдой. Если бы я в тот момент хотя бы слышал об этом, то открыто поставил бы вопрос перед руководством «Салавата Юлаева». Сказал бы, что иностранцы, скажем так, не рекомендованы, но я считаю, что этот тренер нам нужен. Это вопрос субординации. И уже руководство клуба определяло бы — игнорировать запрет или отказаться от Вестерлунда", — приводит Betonmobile.ru слова Вайсфельда.