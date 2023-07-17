Агент Ткачева: «Для нас «Авангард» в приоритете, но переговоры будем вести со всеми»

Шуми Бабаев, агент российского нападающего Владимира Ткачева, рассказал, является ли «Авангард» приоритетным клубом для хоккеиста.

«У «Авангарда» приоритет, но переговоры будем вести со всеми, так как не понимаем, какие возможности и желания будут у омичей к тому моменту. Останется ли достаточное место под потолком зарплат? Захочет ли сам «Авангард» претендовать на Ткачева? Есть много факторов. Но еще раз подчеркну — для нас Омск будет в приоритете. Надеюсь, и для «ястребов» Ткачев тоже. Но неизвестно, как все будет в тот момент, когда мы примем окончательное решение, и если это решение вдруг окажется таким, что нападающий не уедет в НХЛ. На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Пока Ткачев не примет решение, что остается в КХЛ, никаких переговоров о деньгах ни с кем не будет», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Ткачев является воспитанником «Авангарда». За омскую команду хоккеист выступал с 2013 по 2014 год и в прошлом сезоне. В 2022 году хоккеист подписал контракт с «Авангардом» на один год. На счету 27-летнего форварда 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23.