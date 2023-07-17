Чешский хоккеист Сафин занимается оформлением гражданства России

Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев рассказал, что чешский форвард Остап Сафин, в данный момент находящийся на просмотре в тольяттинском клубе, занимается оформлением документов для получения российского гражданства.

«Насколько я знаю, все идет в процессе. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Конечно, нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство, с учетом лимита на легионеров», — приводит ТАСС слова Чеботарева.

15 июля «Лада» объявила о подписании пробного контракта с нападающим. Сафин начал карьеру игрока в Праге. С 2017 года он выступает в клубах Северной Америки. Также хоккеист неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборную Чехии.

Со следующего сезона «Лада» будет выступать в КХЛ. Тольяттинскую команду возглавляет Олег Браташ.