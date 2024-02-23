Агент Жафярова: «Дамир акклиматизировался в «Авангарде». В плей-офф он покажет свой уровень»
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Авангарда» Дамира Жафярова, оценил игру своего клиента за омскую команду.
«В последних матчах я вижу, что Дамир акклиматизировался, у него появляются скорость и уверенность. Тот груз, который у него остался от общения с определенными тренерами, убрать не так просто. Жафяров с каждой игрой становится все лучше и лучше, и в плей-офф покажет свой уровень», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
Жафяров перешел в «Авангард» 27 декабря 2023 года. За новую команду форвард отыграл 23 матча, в которых набрал 13 (4+9) очков.
Омичи занимают 2-е место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 66 играх. Следующую встречу в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «ястребы» проведут 24 февраля с «Трактором». Матч пройдет в Челябинске в 14.30 мск.
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