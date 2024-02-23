Агент оценил игру Ткачева в этом сезоне КХЛ

Хоккейный агент форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев оценил игру хоккеиста в сезоне КХЛ. Форвард занимает четвертое место в гонке бомбардиров КХЛ.

«Владимира расстраивает все, где он не выигрывает. Но если бы у нас оценивался уровень, как в НХЛ, и считалось бы среднее количество очков за сезон, то он был бы на первом месте. Ткачев сыграл на десять матчей меньше. Плюс мы видим, что, к сожалению, в определенный момент партнеры немного сдают после переподписания контрактов, расслабляются. Так было и в прошлом году. Будем смотреть. Гонка еще не закончена, Владимир еще не сдался и будет биться», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне Ткачев провел 63 матчах в КХЛ, набрав 43 (10+33) очка.