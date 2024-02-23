Агент оценил игру Ткачева в этом сезоне КХЛ
Хоккейный агент форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев оценил игру хоккеиста в сезоне КХЛ. Форвард занимает четвертое место в гонке бомбардиров КХЛ.
«Владимира расстраивает все, где он не выигрывает. Но если бы у нас оценивался уровень, как в НХЛ, и считалось бы среднее количество очков за сезон, то он был бы на первом месте. Ткачев сыграл на десять матчей меньше. Плюс мы видим, что, к сожалению, в определенный момент партнеры немного сдают после переподписания контрактов, расслабляются. Так было и в прошлом году. Будем смотреть. Гонка еще не закончена, Владимир еще не сдался и будет биться», — цитирует агента «РБ Спорт».
В этом сезоне Ткачев провел 63 матчах в КХЛ, набрав 43 (10+33) очка.
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|44
|22
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|3
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|43
|23
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|39
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|86
|5
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|66
|36
|30
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|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|66
|33
|33
|73
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
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|47
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Сочи – Куньлунь РС
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|23.02
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Динамо Мн – СКА
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