Агент Шалунова: «Забросить много шайб — невозможно при том хоккее, в который играет «Локомотив»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Локомотива» Максима Шалунова, рассказал о том, как он относится к безголевой серии своего клиента.

В последних 17 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 31-летний форвард забросил 1 шайбу.

«В «Локомотиве» вообще трудно добиться голевой серии, забросить много шайб — невозможно при том хоккее, в который команда играет. Мне очень нравится то, как играет Шалунов, и я вижу, что в этой ситуации он очень полезный игрок», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне российский нападающий сыграл 66 матчей, в которых набрал 36 (17+19) очков.

«Локомотив» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 91 очко в 66 играх.

23 февраля железнодорожники сыграют с «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Нижнекамске в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Начало — в 17.00 мск.