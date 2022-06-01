Радулов вернулся в КХЛ! Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят ключевые новости мая в КХЛ в эфире YouTube-канала «СЭ» в 12.00.

Главные темы:

— Радулов вернулся в КХЛ;

— Жафяров перешел в СКА;

— кого подпишет «Авангард»;

— сколько легионеров будет играть в КХЛ.