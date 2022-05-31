«Ак Барс» анонсировал подписание Радулова отрывком из фильма «Парк юрского периода»

«Ак Барс» в социальных сетях анонсировал подписание нападающего Александра Радулова. Ролик был оформлен с отрывком из фильма «Парк юрского периода».

Как ранее стало известно «СЭ», вместе с бонусами Радулов может заработать в Казани до 150 миллионов рублей за год.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.

В плей-офф «Старз» проиграли «Калгари» в первом раунде со счетом 3-4, 35-летний россиянин принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.