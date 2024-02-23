Агент Бабаев оценил игру «Лады» в этом сезоне КХЛ

Агент Шуми Бабаев прокомментировал то, что «Лада» попала в плей-офф КХЛ.

«Я ставил на то, что они попадут в плей-офф. Крепкая, надежная команда, хороший тренерский штаб. Мы видим, как сильно сработал тренер вратарей — у Владислава Подъяпольского вторая молодость и хорошо играют другие голкиперы. В плей-офф игроки «Лады» все равно покусаются», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

22 февраля «Лада» (74 очка) прервала 7-матчевую серию поражений и занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.