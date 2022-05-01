«Адмирал» заключил соглашения с выпускниками «Тайфуна», команду покинули 13 хоккеистов

«Адмирал» объявил о большом количестве изменений в составе

После согласования с руководством клуба и главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым, двусторонние контракты (КХЛ/ВХЛ) сроком на один год подписаны с: вратарем Арсением Цыбой, защитниками Данилом Колокольцевым, Михаилом Билым, нападающими Русланом Абдуллаевым, Ильей Овечкиным.

Первый профессиональный двусторонний контракт (МХЛ/КХЛ) на три года подписан защитником Алексеем Ивашинниковым.

Также двусторонний контракт (КХЛ/ВХЛ) заключен с защитником Данилой Паливко.

30 апреля 2022 года закончились контракты у хоккеистов ХК «Адмирал» Федора Белякова, Рихардса Букартса, Артема Гареева, Евгения Грачева, Андрея Ермакова, Даниила Ильина, Владислава Калетника, Джошуа Кестнера, Дмитрия Лугина, Дмитрия Саюстова, Михаила Семенеко и Александра Шевченко. Также завершен контракт аренды с Камилем Фазылзяновым.