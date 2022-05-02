Зислис, Шевченко и Вайсфельд обсудят финал Кубка Гагарина и трансферы в Live «СЭ»

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят ключевые итоги сезона КХЛ в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00.

Главные темы:

— ЦСКА — чемпион

— чего не хватило «Магнитки» для победы

— что дальше будет с финалистами

— открытие рынка свободных агентов КХЛ