«Барыс» подписал контракты с двумя игроками

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайт объявил о заключении контрактов с защитником Саматом Данияром и нападающим Станиславом Александровым.

Данияр подписал новый двухсторонний контракт сроком на два года (до 30 апреля 2024), Александров — двухсторонний контракт сроком на один год (до 30 апреля 2023).

Самат Данияр практически всю свою взрослую карьеру провел в системе «Барыса». В прошлом сезоне защитник за 43 матча в КХЛ (включая 3 в плей-офф) сделал 6 результативных передач. Также Самат провел 11 встреч в плей-офф чемпионата Казахстана, за этот отрезок он отметился 5 ассистами.

Станислав Александров является выпускником ДЮСШ «Барыс». В прошлом сезоне форвард выступал за «Номад». За 36 матчей в регулярном чемпионате Александров заработал 18 (9+9) баллов. В плей-офф Станислав добавил в свой актив 7 (5+2) очков, после чего был вызван в расширенный состав национальной сборной Казахстана.