«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф

«Адмиралом» в овертайме обыграл «Салаватом Юлаевым» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2.

Голами в составе команды из Владивостока отметились Динар Хамидуллин, Евгений Лисовец и Юрий Паутов. За клуб из Уфы забили Артем Пименов и Николай Кулемин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Пименов — 1 (Дроздов, Башкиров), 37:32 — 0:1. Кулемин — 1 (Кадейкин), 38:51 — 0:2. Хамидуллин — 1, 43:29 — 1:2. Лисовец — 1 (Гареев, Файзуллин), 56:35 — 2:2. Паутов — 1 (Файзуллин), 74:26 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Ежов.

Броски: 40 (8+11+15+6) — 29 (6+12+1+10).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

Счет в серии: 2-1

5 марта. Владивосток. Фетисов Арена.