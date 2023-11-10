«Адмирал» обменял Уильямса в ЦСКА
Защитник «Адмирала» Колби Уильямс перешел в ЦСКА, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Взамен на 28-летнего канадца владивостокцы получили форвардов Никиту Ртищева и Семена Панкратова.
Уильямс выступает за «Адмирал» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 21 матч и набрал 2 (0+2) очка.
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