Хоккейный тренер назвал главный плюс введения перекрестного плей-офф в КХЛ
Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал введение перекрестного плей-офф в КХЛ.
«Давайте так: мы действуем методом проб. В этом году перекрестный плей-офф играется со второго раунда. Он вызывает у меня интерес. Что касается дальнейшего, то мы посмотрим, как пройдет этот год, и все увидим. Это будет перехлест Западной и Восточной конференции, и мы увидим не очередные столкновения на Западе между ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Спартаком», а на более ранних стадиях посмотрим на игры «Металлурга», «Ак Барса» с теми же «Спартаком», «Динамо». Очень интересно будет посмотреть на противостояние Запада с Востоком и увидеть, что из этого выйдет», — приводит слова Канарейкина «Газета.Ru».
В Кубке Гагарина-2023 в первом раунде команды будут играть, как и раньше, внутри своих конференций (первое место с восьмым, второе с седьмым, третье с шестым, а четвертое с пятым). Начиная со второго раунда, команды «Запада» и «Востока» могут встретиться друг с другом, в зависимости от рейтинга клубов, сформированного по итогам первого раунда.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|6
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|7
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|27
|11
|16
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|29
|20
|9
|42
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|26
|13
|13
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|28
|12
|16
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|10.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|10.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|- : -
|10.11
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|10.11
|16:30
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|10.11
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|10.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -