«Адмирал» обыграл «Металлург», одержав вторую победу в последних 12 матчах
«Адмирал» дома победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу владивостокцам принесли голы Либора Шулака и Джованни Фьоре.
Единственную шайбу гостей забросил Егор Яковлев.
«Адмирал» (43 очка) после 54 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. Команда одержала вторую победу в последних 12 матчах.
«Металлург» (78) продолжает лидировать на «Востоке» после 56 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 5 (Юров, Мухаметов), 35:38 — 0:1. Шулак — 7 (Берлев), 42:28 — 1:1. Фьоре — 10 (Горшков, Берлев), 58:36 — 2:1.
Вратари: С.В. Иванов — Набоков (59:03).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 34 (14+7+13) — 37 (11+14+12).
Судьи: Кочетов, Оскирко.
24 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2602 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -