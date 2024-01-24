«Салават Юлаев» по буллитам победил «Амур» в КХЛ
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Джошуа Ливо, который также один раз отличился в основное время. Еще одну шайбу уфимцев забросил Александр Хмелевский.
За хабаровчан отличились Ян Дрозг и Дмитрий Шевченко.
«Амур» (53 очка) занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (72) идет третьим на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Дрозг — 6 (Капустин, Шевченко), 3:49 — 1:0. Шевченко — 11 (бол., Гуркин, Хохлачев), 20:24 — 2:0. Хмелевский — 24 (Дроздов, Шаров), 58:58 — 2:2. Хмелевский — 24 (Дроздов, Шаров), 58:58 — 2:2.
Победный буллит: Ливо.
Вратари: Бобков — Самонов (58:24).
Штраф: 13 — 6.
Броски: 27 (10+8+8+1) — 22 (2+10+8+2).
Судьи: Морозов, Фатеев.
24 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 6310 зрителей.
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|31
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|6
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|27
|27
|61
|7
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|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
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Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -