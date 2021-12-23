«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд
14:48
«Локомотив» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.
В составе команды из Ярославля отличились Рушан Рафиков, Рид Буше и Денис Алексеев.
«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Рафиков — 7 (бол., Баранцев), 31:05 — 0:1. Буше — 10 (Баранцев), 37:34 — 0:2. Алексеев — 10 (бол., Буше, Каюмов), 47:05 — 0:3.
Вратари: Серебряков — Исаев.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 32 (13+7+12) — 33 (11+10+12).
Судьи: Сергеев, Соин.
23 декабря. Владивосток. Фетисов Арена.
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