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«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд

14:48
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«Локомотив» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе команды из Ярославля отличились Рушан Рафиков, Рид Буше и Денис Алексеев.

«Локомотив» прервал серию «Адмирала» из трех побед подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Рафиков — 7 (бол., Баранцев), 31:05 — 0:1. Буше — 10 (Баранцев), 37:34 — 0:2. Алексеев — 10 (бол., Буше, Каюмов), 47:05 — 0:3.

Вратари: Серебряков — Исаев.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (13+7+12) — 33 (11+10+12).

Судьи: Сергеев, Соин.

23 декабря. Владивосток. Фетисов Арена.

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Иван Торопцев все материалы автора
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