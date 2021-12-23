«Нефтехимик» выиграл у «Амура» в овертайме, уступая со счетом 1:4 после двух периодов

«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В составе команды из Нижнекамска дублем отличился Михаил Сидоров, по одной шайбе забросили Эдуард Гиматов, Вячеслав Лещенко и Дэн Секстон. У «Амура» дубль сделал Давид Томашек, по одной шайбе на счету Радана Ленца и Александра Шарова.

Отметим, что после двух периодов «Нефтехимик» уступал со счетом 1:4. Команда из Нижнекамска сравняла счет в середине третьего периода и перевела игру в овертайм, в котором Дэн Секстон забил победный гол.

«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, «Амур» проиграл четвертый матч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (1:1, 3:0, 0:3, 0:1)

Голы: Томашек — 7 (бол., Горшков, Файзуллин), 4:08 — 1:0. Лещенко — 6 (бол., Клок, Хайруллин), 13:47 — 1:1. Ленц — 6 (бол., Гребенщиков), 20:26 — 2:1. Шаров — 7 (Файзуллин, Ленц), 29:23 — 3:1. Томашек — 8 (Гребенщиков), 38:33 — 4:1. Сидоров — 3 (бол., Кнот, Вихарев), 43:29 — 4:2. Гиматов — 1 (бол., Кнот, Вихарев), 45:22 — 4:3. Сидоров — 4 (Артюхин, Гиматов), 50:41 — 4:4. Секстон — 5 (Кнот), 62:20 — 4:5.

Вратари: Аликин — Судницин (Туохимаа, 40:00).

Штраф: 29 — 10.

Броски: 19 (5+8+5+1) — 34 (7+11+13+3).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

23 декабря. Хабаровск. «Платинум Арена».