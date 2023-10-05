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Сегодня, 15:00

«Адмирал» победил «Ладу» в овертайме матча КХЛ

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«Адмирал» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграл «Ладу» (2:1 ОТ).

Решающую шайбу в большинстве забросил нападающий Антон Берлев.

Хозяева с 10 очками занимают 10-е место в Восточной конференции, команда из Тольятти (20 очков) — вторая.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Корбит — 3 (бол., Гутик, Варфоломеев), 0:52 — 1:0. Кугрышев — 2 (Сафин), 28:47 — 1:1. Берлев — 1 (бол., Чебыкин, Горшков), 62:56 — 2:1.

Вратари: Хомченко — Трушков.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 28 (12+7+6+3) — 33 (15+8+9+1).

Судьи: Раводин, Сергеев.

5 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 15 10 5 23
2 Лада 15 8 7 20
3 Автомобилист 14 8 6 18
4 Ак Барс 13 8 5 17
5 Сибирь 14 7 7 16
6 Трактор 15 7 8 16
7 Авангард 12 7 5 15
8 Сал. Юлаев 13 7 6 14
9 Амур 13 4 9 12
10 Адмирал 12 4 8 10
11 Барыс 14 3 11 10
12 Нефтехимик 13 3 10 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 Динамо М 14 10 4 20
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4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 15 8 7 18
6 ЦСКА 14 7 7 15
7 Динамо Мн 13 6 7 14
8 Северсталь 12 6 6 13
9 Куньлунь РС 16 6 10 13
10 СКА 13 6 7 12
11 Витязь 14 3 11 7
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