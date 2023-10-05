«Ак Барс» на своем льду в Казани примет «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 октября. Игра пройдет на «Татнефть-Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Ак Барс» — «Авангард» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 18.50. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Авангард» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Казанцы с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи с 15 баллами располагаются на седьмой строчке.

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