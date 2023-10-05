«Ак Барс» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ
Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» начнется в 18.50 мск
«Ак Барс» на своем льду в Казани примет «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 октября. Игра пройдет на «Татнефть-Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию противостояния «Ак Барс» — «Авангард» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 18.50. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».
Ключевые события матча «Ак Барс» — «Авангард» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
Казанцы с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи с 15 баллами располагаются на седьмой строчке.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|15
|8
|7
|20
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Адмирал
|12
|4
|8
|10
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|2 : 1 ОТ
|5.10
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|5.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|5.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
Новости