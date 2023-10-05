Гендиректор «Трактора» Савин высказался об увольнении Гатиятулина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал увольнение главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Главное обоснование решения — «Трактор» в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны. Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и результаты, достигнутые с «Трактором», — приводит ТАСС слова Савина.

4 октября «Трактор» объявил об увольнении Гатиятулина. Челябинский клуб дома проиграл «Салавату Юлаеву» (0:4).

47-летний специалист возглавлял «Трактор» с 2020 года.