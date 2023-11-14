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Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист» начнется в 12.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Адмирал» — «Автомобилист».
Фото ХК «Адмирал»

«Адмирал» и «Автомобилист» во вторник, 14 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Начало — 12.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Адмирал» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Адмирал» набрал 19 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Автомобилиста» 38 баллов, команда находится на 5-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 31 18 13 41
2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Авангард 29 18 11 39
4 Ак Барс 29 18 11 38
5 Автомобилист 32 17 15 38
6 Сал. Юлаев 29 17 12 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Амур 29 12 17 30
9 Нефтехимик 30 12 18 29
10 Сибирь 29 13 16 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 27 7 20 19
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 29 21 8 44
2 Спартак 30 20 10 43
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 30 18 12 38
5 ЦСКА 29 15 14 32
6 Динамо Мн 28 14 14 32
7 СКА 28 15 13 30
8 Северсталь 28 13 15 30
9 Сочи 30 12 18 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 30 9 21 22
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14.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
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14.11 15:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
14.11 16:30
Авангард – Северсталь
 - : -
14.11 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
14.11 19:00
Ак Барс – СКА
 - : -
14.11 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
 - : -
14.11 19:30
Спартак – Динамо М
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