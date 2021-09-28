38-летний Артюхин дебютирует за «Адмирал» в матче с «Куньлунем»
19:30
Стал известен состав «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунем».
В состав дальневосточной команды попал 38-летний нападающий Евгений Артюхин. Он выйдет в третьем звене, форвард назначен ассистентом капитана.
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