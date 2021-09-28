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Шипачев забросил шайбу в ворота Данска с отрицательного угла

20:49
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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Форвард открыл счет в большинстве во втором периоде.

Шипачев нанес бросок с отрицательного угла, и шайба рикошетом от конька голкипера красно-белых Оскара Данска влетела в сетку.

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Иван Шитик все материалы автора

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