Шипачев забросил шайбу в ворота Данска с отрицательного угла

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Форвард открыл счет в большинстве во втором периоде.

Шипачев нанес бросок с отрицательного угла, и шайба рикошетом от конька голкипера красно-белых Оскара Данска влетела в сетку.