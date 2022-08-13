18-летний форвард Юров считает, что по стилю игры похож на Бучневича

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров сравнил стиль своей игры с форвардом «Сент-Луиса» Павлом Бучневичем.

— Кто ваш главный конкурент в «Миннесоте»: Болди или Огрен?

— Оба, наверное. Я должен сам показать себя, когда придет время.

— У вас есть понимание, как строить карьеру? Когда именно ехать в НХЛ?

— Понимание есть. Надо провести сезон как можно более ударно, завоевать место в основе. По окончании уже принимать решение, все тщательно обдумав. Не буду действовать по принципу «лишь бы уехать». Для меня примеры — это Капризов и Панарин, которые полностью раскрылись именно в КХЛ, вся лига на них молилась.

— Может быть, Подколзин?

— Ну, он игрок немного другого плана.

— А вы какого плана игрок? Можете привести пример?

— Думаю, что похож на Бучневича.

— Говорят, он мало бросает.

— Я тоже мало бросаю. Если некому отдать, я тоже брошу. Но с детства приучили, что красивый пас ценится лучше гола. Мне это запало в голову, и все.