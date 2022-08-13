«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в матче Кубка Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в матче товарищеского турнира на Кубок Республики Башкортостан.
Уфимцы выиграли со счетом 5:2. У «Салавата» дубль сделал нападающий Данила Алылкин.
Две передачи в свой актив записал новый форвард «Салавата» Джош Хо-Сэнг.
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Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Алалыкин — 1 (Хо-Сэнг), 0:21 — 1:0. Пилипенко — 1 (бол., Вовченко, Пресс), 4:15 — 1:1. Скориков — 1, 11:42 — 2:1. Башкиров — 1 (бол., Хо-Сэнг, Хмелевски), 32:41 — 3:1. Алалыкин — 2 (Панин, Мерфи), 40:24 — 4:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:26 — 4:2. Шмелев — 1 (п.в., Дроздов, Цулыгин), 59:59 — 5:2.
Вратари: Кареев — Шугаев (44:16 — 45:26, 51:15 — 52:44, 57:42 — 58:58, 59:25 — 59:59).
Броски: 24 (2+15+7) — 24 (6+7+11).
Судьи: Овчинников, Юдаков.
13 августа. Уфа. Уфа-Арена.
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