Юров оценил эпизод с травмой Мичкова после силового приема Емелина
18-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, выступавший на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в составе сборной России до 25 лет, дал оценку силовому приему защитника минского «Динамо» Алексея Емелина, после которого капитан сборной U25 Матвей Мичков получил травму.
— Илья Воробьев часто говорил, что боится за ваше здоровье. Мы на турнире в Сочи видели пример Мичкова (форвард СКА получил травму после силового приема Емелина. — Прим. «СЭ»). Вы не боитесь силовой борьбы?
— А чего бояться, это контактный вид спорта. Нужно играть, оценивать ситуацию, против кого ты идешь. На это хватает времени, чтобы принять нужное решение.
— Что сами можете сказать по эпизоду Мичков — Емелин?
— Думаю, что Матвей просто не ожидал, что Алексей жестко сыграет. Все знают, какой он защитник. Ему без разницы, кто перед ним: Мичков или Овечкин. Полагаю, Матвей уже это осознал и впредь будет аккуратен с ним.
— В МХЛ есть жесткие защитники?
— Да, но они чаще атакуют не в лицо, а со спины. Особенно, если ты их обыгрываешь.
|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
|0
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|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|0
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|7
|Металлург
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|0
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|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
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|10
|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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