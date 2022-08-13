Юров оценил эпизод с травмой Мичкова после силового приема Емелина

18-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, выступавший на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в составе сборной России до 25 лет, дал оценку силовому приему защитника минского «Динамо» Алексея Емелина, после которого капитан сборной U25 Матвей Мичков получил травму.

— Илья Воробьев часто говорил, что боится за ваше здоровье. Мы на турнире в Сочи видели пример Мичкова (форвард СКА получил травму после силового приема Емелина. — Прим. «СЭ»). Вы не боитесь силовой борьбы?

— А чего бояться, это контактный вид спорта. Нужно играть, оценивать ситуацию, против кого ты идешь. На это хватает времени, чтобы принять нужное решение.

— Что сами можете сказать по эпизоду Мичков — Емелин?

— Думаю, что Матвей просто не ожидал, что Алексей жестко сыграет. Все знают, какой он защитник. Ему без разницы, кто перед ним: Мичков или Овечкин. Полагаю, Матвей уже это осознал и впредь будет аккуратен с ним.

— В МХЛ есть жесткие защитники?

— Да, но они чаще атакуют не в лицо, а со спины. Особенно, если ты их обыгрываешь.