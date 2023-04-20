Канаду разгромили 0:8. В ответ она начала хамить, разозлив даже своих болельщиков и комментаторов

В четверг стартовал второй юниорский чемпионат мира без сборной России.

Канада U-18 — Швеция U-18 — 0:8 (0:5, 0:1, 0:2)

Голы: Штенберг — 1 (Виландер, Унгер Серум), 3:33 — 0:1. Норд — 1 (Сандин Пелликка), 4:53 — 0:2. Дауэр Нильссон — 1 (Сандин Пелликка, Форсфьял), 10:43 — 0:3. Сандин Пелликка — 1 (Штенберг, Линдстейн), 12:51 — 0:4. Вальберг — 1 (Форсфьял), 13:28 — 0:5. Форсфьял — 1 (бол., Линдстейн, Сандин Пелликка), 25:32 — 0:6. Штенберг — 2 (бол., Вальберг, Сандин Пелликка), 41:44 — 0:7. Унгер Серум — 1 (бол., Штенберг, Вальберг), 56:08 — 0:8.

Вратари: Бьярнасон (Д'Эгли, 13:28) — Эрлиден.

Штраф: 60 — 6.

Броски: 30 (9+12+9) — 24 (10+9+5).

20 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.

Вы вполне могли не заметить, но сегодня в швейцарских Базеле и Порентру стартовал очередной ЮЧМ — турнир, собравший на этот раз лучших хоккеистов планеты не старше 2005 года рождения и отчасти влияющий на позиции юниоров на предстоящем драфте НХЛ. Причем начался он сразу же с сенсации в первом туре группового этапа, которую подарили действующие чемпионы первенства U-18 шведы, разгромившие традиционно мощную сборную Канады.

Канадцы действительно привезли на турнир впечатляющий состав. Тут вам и претендент на топ-10 предстоящего распределителя Эндрю Кристалл, и топовые парни вроде Колби Барлоу, Лукаса Драгичевича, Калума Ритчи, и Мэттью Вуда, а также «малыши» 2006 года рождения Беркли Каттон и Маклин Селебрини, которые повоюют за первый номер драфта только летом 2024-го. Да, из-за плей-офф в CHL «Кленовые» недосчитались Брейдена Ягера, Зака Бенсона, Итана Готье и главного таланта поколения Коннора Бедарда, который завоевал золото ЮЧМ еще в 2020-м и после вылета своей «Реджайны» готовится ко взрослому первенству планеты. Однако и без них в команде Джеффа Труитта будет на кого посмотреть.

А вот шведы привезли на турнир максимально взрослую сборную, не взяв в Швейцарию ни одного игрока 2006 года. И лидеры у «Тре Крунур» максимально понятны — это первый защитник чрезвычайно богатого на классных нападающих драфта Аксель Сандин Пеликка, его партнер по паре Тео Линдстейн и очередной качественный универсал с опытом игры в центре Отто Стенберг. Именно первый и стал главным героем канадской катастрофы, оторвавшись сегодня по полной и набрав сразу 5 (1+4) очков. И если итоговый счет выглядит не так уж и дико, учитывая уровень шведов, то промежуточные 0:5 к 14-й минуте выглядели настоящим сумасшествием. Без подсказки уже и не вспомнишь, когда канадцы до этого так страдали на уровне юниоров.

Единственное, чем смогли сегодня ответить родоначальники хоккея, — это откровенная грубость, которая полилась из них в конце второго периода и вылилась в два больших удаления. Сперва за толчок соперника на борт у «Листьев» в раздевалку укатил Портер Мартон, а чуть позже арбитры отправили к нему Эндрю Гибсона, схватившего 5+20 за грязный удар локтем. Поэтому неудивительно, что сборную Канады принялись уничтожать не только собственные болельщики, давно не получавшие такого удара по собственной гордости, но и аналитики с крупнейшего спортивного вещателя страны TSN.

Как бы Швеция мощно ни выглядела в дебютной игре, это всего лишь один конкретно взятый матч. Вешать на нее золотые медали слишком рано. Тем более что с этим точно будут не согласны привычно крепкие финны с собственным клоном Кэйла Макара Аароном Кивихарью и американцы во главе с полным тезкой известного актера Уиллом Смитом и чумовой связкой хэдлайнеров сборной U-17 Хагенс — Эйзерман, которая осенью принесла звездно-полосатым победу на мировом Кубке вызова.

Действительно боеспособную и конкурентную команду могла привезти на турнир и сборная России, где солировал бы новый вундеркинд Романа Ротенберга Иван Демидов, разрывавший МХЛ в минувшем сезоне. Однако турнир уже второй год подряд проходит без наших парней. Хотя несколько месяцев назад в кулуарах ходили разговоры о том, что ИИХФ может допустить юниоров из РФ к международным соревнованиям, аргументируя свое возможное решение отсутствием избирательного права у 16-17-летних парней. Как жаль, что в итоге эта информация осталась всего лишь разговорами.