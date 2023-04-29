Канаду опять разгромили на чемпионате мира без России. Второй раз за турнир!

Североамериканские юниоры уступили Швеции в полуфинале.

Юниорский чемпионат мира-2023. Полуфинал

США — Словакия — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы: Смит — 2 (Перро, Леонард), 4:16 — 1:0. Хатсон — 1 (Мур, Фортескью), 14:18 — 2:0. Смит — 3 (бол., Перро, Буйум), 19:26 — 3:0. Смит — 4 (Хатсон, Леонард), 20:50 — 4:0. Гуццо — 1 (Нельсон, Фортескью), 23:44 — 5:0. Дворски — 2 (Седзо, Пекарчик), 31:16 — 5:1. Нельсон — 2 (Миннетян), 57:15 — 6:1. Айзерман — 1 (бол., Миннетян, Гуццо), 58:45 — 7:1.

Вратари: Огастин — Урбан (Фурштен, 24:20).

Штраф: 8 — 33.

Броски: 50 (23+9+18) — 28 (8+15+5).

Судьи: Кадье, Эрикссон.

29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

Путь до полуфинала

Сборная США идеально стартовала на юниорском чемпионате мира в Швейцарии и выиграла все четыре игры на групповой стадии. Причем три из них — разгромно. Латвия (7:1), Норвегия (12:1) и Швейцария (10:0) не оказали никакого сопротивления, а побороться смогла только Финляндия (8:4).

Словаки всего дважды победили на групповой стадии (3:2Б с Чехией и 6:4 с Германией), а проиграли заметно более сильным соперникам (3:5 против Швеции и 3:4 от Канады).

В четвертьфинале произошла небольшая сенсация: словаки неожиданно победили Финляндию (3:2) и попали на США, которые без серьезных проблем справились с Чехией (4:1).

Выиграл тот, у кого больше звезд

Американцы привезли в Швейцарию мощный состав. Здесь есть будущие участники первого раунда драфта НХЛ-2023 (Уилл Смит, Гейб Перро, Райан Леонард и Оливер Мур), а еще несколько талантливых 16-летних хоккеистов, которым пророчат звездное будущее — защитник Коул Хатсон и форвард Коул Эйзерман.

Свой статус фаворита американцы стали доказывать с первых атак. Для звездно-полосатых стало нормальным на протяжении минуты (иногда и больше) не вылезать из чужой зоны, неспешно разыгрывая шайбу под опасный бросок. Правда, такая тактика не особо работала и большую часть шайб США забросили на скорости. Например, форвард Уилл Смит оформил хет-трик в этой встрече, а два его гола из трех были забиты после молниеносных контратак.

Помимо форвардов, на льду выделялся 16-летний защитник Хатсон. Его рост — 173 сантиметра, старший брат хоккеиста Лэйн в ближайшие годы станет новой звездой «Монреаля». Коул — техничный защитник, который быстро реагирует на происходящее на льду и принимает классные решения. Например, вот так он забил сам, а затем отдал классную голевую передачу на Смита.

Главная звезда сборной Словакии — 18-летний центр Далибор Дворски, которого видят в первой десятке драфта НХЛ-2023. Этот парень в нынешнем сезоне поиграл на разных уровнях шведского АИКа, так что для него ЮМЧ — серые будни. Однако против такого сильного соперника у Дворски получалось мало. Его красивые проходы к воротам ломались о крепкую оборону, а под конец матча финтить не давала усталость — он будто и не уходил со льда вторую половину встречи. Поэтому свою единственную шайбу парень забросил с метра в пустой угол ворот.

После победы над Финляндией от Словакии ожидали небольшую надежду на еще одну сенсацию, однако полуфинал оказался для этой команды потолком.

Швеция — Канада — 7:2 (2:2: 4:0, 1:0)

Голы: Селебрини — 3 (бол., Морен, Хайдт), 4:31 — 0:1. Виландер — 1 (бол., Унгер Серум, Штенберг), 6:59 — 1:1. Макдонелл — 1 (Аллен, Кристол), 14:07 — 1:2. Эдстрем — 2 (Хуртиг, Штенберг), 14:34 — 2:2. Штенберг — 3 (Бергстрем, Сандин Пелликка), 23:57 — 3:2. Эдстрем — 3 (Унгер Серум, Штенберг), 32:47 — 4:2. Вальберг — 1 (бол., Унгер Серум, Виландер), 34:01 — 5:2. Штенберг — 4 (Унгер Серум, Эдстрем), 38:50 — 6:2. Форсфьял — 1 (бол., Сандин Пелликка, Дауэр Нильссон), 53:54 — 7:2.

Вратари: Эрлиден — Бьярнасон (Д'Эгли, 20:00).

Штраф: 70 — 16.

Броски: 29 (6+15+8) — 35 (13+8+14).

Судьи: Брандер, Хебайзен.

29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

Путь до полуфинала

Одно из самых интересных противостояний этого плей-офф. В первой же игре ЮЧМ шведы разгромили канадцев со счетом 8:0. Затем еще дважды победили всухую Чехию (2:0) и Германию (3:0) и обыграли Словакию (5:3). Канада после неожиданного поражения с таким же счетом разгромила Германию (8:0), победила Словакию (4:3) и Чехию (8:3).

В четвертьфинале турнира обе сборные не испытали серьезных проблем: Швеция обыграла Латвию (6:1), а Канада справилась со Швейцарией (7:3).

Потеря вратаря изменила все

Для Канады этот матч был важным и особенным: нужно было отомстить Швеции за разгром на групповой стадии. Поэтому игра стартовала на высочайших скоростях и с большим количеством бросков. Нужно ли удивляться тому, что в первом периоде было заброшено четыре шайбы?

Обратите внимание на 17-го номера у Канады — это совсем еще юный форвард Маклин Селебрини. Техничный форвард, который очень здорово бросает в касание в стиле... Александра Овечкина. Такие шайбы 16-летний канадец уже забивал на этом ЮЧМ, а также у себя в чемпионате по ту сторону океана.

Но ключевым моментом в матче стали вовсе не голы в первые 20 минут встречи. 18-летний шведский форвард Ноэль Норд в концовке первого периода пятой точкой влетел в голову канадскому голкиперу Карсону Бьярнасону, после чего вратаря пришлось менять.

Однако сменщик — Габриэль Даигле — оказался совсем не готов. Во втором периоде Швеция забросила сразу четыре шайбы в ворота новичка и организовала себе комфортное преимущество. Главный герой этой сборной — форвард Отто Стенберг, который мучил Канаду еще и в первом матче на турнире. Тогда 17-летний капитан записал на свой счет 4 (2+2) очка, а тут сделал 5 (2+3) только за два периода.

У канадцев была возможность хотя бы посмотреть в сторону камбэка: в концовке второго периода большой пятиминутный штраф получил автор гола Том Вилландер. Однако все пять минут большинства канадские хоккеисты едва заходили в зону, а когда получалось расставиться, возникали трудности с нанесением бросков. Объяснить это можно тактикой Канады в большинстве: отдать пас под бросок Селебрини. Швеция этот орешек раскусила после первой же шайбы канадцев, а сам Маклин в итоге стал заложником своей фишки. В тот момент, когда от него потребовалось проявить себя с неожиданной стороны, молодой и неопытный форвард раз за разом просто бездумно бросал.

США — Словакия — 7:1. IIHF

Кто фаворит финала США — Швеция?

Второй год подряд за золото юниорского чемпионата мира сыграют сборные США и Швеции. В прошлый раз «Тре Крунур» победили соперника со счетом 6:4, и теперь у американцев есть отличная возможность отыграться. Этот финал будет интересен тем, что в решающей встрече сойдутся сборные, которые по ходу турнира не испытали по-настоящему серьезных проблем и ни разу не отдавали соперникам хотя бы одно очко.

Определить фаворита в их противостоянии будет непросто: у США сыгранные сочетания, которые выступают вместе уже несколько лет в молодежных лигах, плюс ряд звездных игроков в составе, которые идут в лидерах ЮЧМ в качестве бомбардиров. У Швеции не менее опытные хоккеисты: в своем юном возрасте они уже дебютировали за главные команды национальных чемпионатов. И играет шведская команда аккуратнее. Можно сказать, что по-взрослому. В отличие от взрывных американцев, которые могут уйти на смену, оставив шайбу без контроля в своей зоне.

Учитывая, сколько «сухарей» оформила Швеция на этом турнире, им по силам остановить забивного соперника.