Американский вундеркинд повторил рекорд Овечкина, который держится больше 20 лет. Его называют новым Мэттьюсом

Запомните это имя — Коул Эйзерман.

Если вы следите, то наверняка должны знать, что на прошлой неделе завершился вернувшийся в хоккейный календарь Мировой кубок вызова U17 — ламповый международный турнир, который для многих становится первым более-менее серьезным смотром на уровне сборных. Россия, понятное дело, его пропускает. Хотя именно наши юниоры (сборные 2002 и 2003 года рождения) выиграли последние два розыгрыша. К сожалению, отстоять титул команде Павла Баулина и дать шанс засветиться Даниле Сысоеву, Алексею Донцову, Никите Онишко, Даниле Порошкову и Егору Сурину не дали. Но даже без наших ребят в канадских «деревнях», где неизменно проводится турнир под эгидой Hockey Canada, было на кого посмотреть.

В этом году костяк команд составили парни 2006 года, большинство из которых будет драфтоваться в 2024-м — именно в этом году с молотка должен уйти новый талант Романа Ротенберга Иван Демидов. Но пока уроженец Сергиева Посада, не имевший бы права сыграть на турнире из-за возраста, разрывает МХЛ, большинство его конкурентов впервые зарубились между собой.

Коул Эйзерман. USA Hockey

В отличие от августовского Кубка Глинки/Гретцки, чей престиж падает с каждым годом из-за ужасной организации, прохладного отношения к нему со стороны сборной США и крайне спорного времени проведения, на старом добром Челлендже федерациям удалось избежать большого количества отказников и привезти максимально боеспособные составы. До начала турнира у канадцев, которые традиционно выступают на нем тремя составами («Красные», «Белые», «Черные»), наибольший интерес у скаутов вызывали нападающие Маклин Селебрини (претендент на первый номер 2024), Кларк Касвелл (топ-5 2024), Беркли Каттон (топ-5 2024) и вдрызг проваливший турнир защитник Мэттью Вирджилио (топ-10 2024). Привычно техничные и атакующие шведы не забыли взять нового таланта из «Тимро» Александра Зеттерберга (претендент на первый раунд 2024), который сломался после третьего матча группы. Последний, кстати, троюродный брат того самого бородача из «Детройта».

Однако в итоге все их затмила ударная американская связка форвардов Джеймса Хагенса (претендент на первый раунд 2024) и Коула Эйзермана (потенциальный первый номер 2024), которая на двоих насобирала чуть больше 40 очков за семь матчей и не просто помогла сборной США играючи легко выиграть групповой этап, но и прошлась катком в финале по «Канаде в красном», разгромленной со счетом 11:3.

Хагенс с 21-м результативным баллом установил новый рекорд результативности турнира, который ранее принадлежал его соотечественнику и нападающему «Флориды» Колину Уайту (18), а второй — повторил рекорд Александра Овечкина по числу заброшенных шайб (12), установленный Великой Восьмеркой в далеком 2001-м. Только, справедливости ради, россиянину для достижения этой цифры понадобилось на два матча меньше.

Рекорды Мирового кубка вызова.

Именно Эйзермана североамериканская пиар-машина раскручивала, как потенциального первого номера драфта и нового Мэттьюса. В прошлом сезоне пацан из Массачусетса вместе с канадцем Селебрини развивался в знаменитой школе «Шаттак Сент-Мари», выпустившей из своих стен Сидни Кросби и не один десяток звездных энхаэловцев, а также зажигал в звене со своим пока главным конкурентом на драфте в USHS — школьной лиге США для 18-летних. Говорить о том, достоин ли 16-летний щегол сравнений с двукратным обладателем еще слишком рано. Но, как и у усатого снайпера, большая часть очков у него стабильно зашита в голы, а по-настоящему роднит с нападающим «Торонто» убойный кистевой бросок, который он так же умело прячет под защитников, и невероятно быстрые руки, позволяющие обыгрывать защитников на носовом платке.

Чуть менее яркий турнир за «сборную Канады в красном» провел новый Next One (да сколько же вас там?) Майкл Миса (2007), который прошлым летом получил исключительный статус от Hockey Canada и уже в 15 лет унижает юниорскую лигу Онтарио, набирая больше очка за игру. Набрав 6 (3+3) очков в 7 матчах, он помог своей команде взять серебро, но и близко не позволял сказать, что он доминирует на льду и большую часть времени провел в тени Беркли Каттона и Портера Мартона. А ведь Макдэвид в его же возрасте с 9 (6+3) результативными баллами в 5 играх по-настоящему вел за собой сборную Онтарио в 2012-м.

Жаль, что не приехал в канадские Лэнгли и Дельту финский Кэйл Макар Арон Кивихарью (2006) — как по мне, железобетонный претендент на первую тройку в 2024-м. Однако у него оказались дела поважнее — в свои 16 он уже получает неплохое игровое время в основе «ТПС» из Турку. Впрочем, по нему все было достаточно ясно еще на прошлом ЮЧМ, где он был лучшим защитником сборной Суоми, будучи на два года младше основного костяка. Зато больше внимания досталось сыгравшему не так ярко нападающему Эмилю Хеммингу (2006, топ-10 2024) и другим незаслуженно менее раскрученным пацанам вроде Консты Хелениуса и Руупе Вестеринена, который в свои 16 лет уже отыграл шесть матчей за основу «ХПК» в главной лиге страны.

Кстати, финны пошли на неслыханную дерзость и привезли с собой русского хоккеиста Матвея Бутковского. На родине уроженец Петрозаводска до 2018-го играл в школе питерского СКА. Однако несколько лет назад он решил перебраться в соседнюю Финляндию, где успешно прогрессирует в системе «Юкурита» из небольшого городка Микелли и начиная еще с прошлого сезона регулярно вызывается в сборную страны по 2006-му году. На турнире фактурный праворукий вингер выходил преимущественно в четвертом звене и погоду не определял, но без очков с него не уехал, отдав голевой пас и забросив в матче с «Канадой в красном». И сокрушаться о том, что Матти, как его зовут на местный манер, связал свое будущее с другой страной не стоит — хоккеистов подобного калибра в данной возрастной категории у нас полно. Так что никаких аналогий с Александром Барковым.