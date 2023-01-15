30 лучших юниоров российского хоккея. Мичков — первый, Минтюков — второй, Мирошниченко — десятый
В традиционной рубрике хоккейный отдел «СЭ» обновляет рейтинг 30 лучших юниоров нашего хоккея из игроков не старше 20 лет. На этот раз мы собрали свой топ из хоккеистов 2003 года рождения и младше. Как формируется список и что значат показатели вроде 9.0В, вы можете прочитать ниже.
1. В свежем рейтинге от центрального скаутского бюро НХЛ Матвей Мичков занял лишь второе место среди европейцев, расположившись за шведом Лео Карлссоном. Однако в нашем топе он второй год подряд располагается на самой вершине. Отсутствие международной практики, травма в самом начале сезона и непопадание в состав СКА ударили по позициям пермяка в преддрафтовых списках, положив конец некогда крайне интересному противостоянию с Коннором Бедардом. Но по-настоящему мощный отрезок в ВХЛ и 6 (4+2) очков в 10 матчах за «Сочи» если не повышают его котировки, то точно дают повод всерьез не сомневаться в его статусе лучшего российского юниора за последние 10 лет.
Даже играя за абсолютно худшую команду в КХЛ, 18-летний нападающий постоянно выделяется активностью в чужой зоне, невероятным голевым чутьем и умением создать момент из ничего. Местами Матвею по-прежнему не хватает скорости, габаритов и физики. Но в плане игрового интеллекта, владения клюшкой, нестандартных решений и техники ему нет равных в КХЛ в категории U-20.
2. Пару лет назад про Павла Минтюкова в России знали лишь единицы. Тренеры, которые помнят москвича по выступлениям за «Динамо» на первенстве России — Открытом чемпионате Москвы говорят, что до отъезда в юниорскую лигу Онтарио он считался куда менее атакующим защитником, чем сейчас. Теперь 19-летний москвич — выпускник первого раунда, один из самых талантливых проспектов системы «Анахайма» и третий бомбардир OHL, который как хороший нападающий набирает почти полтора очка за матч.
Не так давно Павла обменяли из средненького «Сагино» в мощную «Оттаву-67», но сделали это лишь для того, чтобы он мог продлить себе сезон в более сильной команде и поборолся за Мемориальный кубок. С большой долей вероятности следующий сезон Минтюков начнет уже в «Дакс», у которых заканчиваются контракты сразу с шестью защитниками основы. Впрочем, и стажировка в «Сан-Диего» в АХЛ не будет лишней для защитника с классным катанием и быстрыми руками.
3. Дмитрий Бучельников по детям никогда не считался талантом первой величины. В свое время на парне из Нижнего Тагила поставили крест в Челябинск, и он вполне мог закончить с хоккеем. Благо, что сначала юркого игровичка с отличной скоростью и прекрасным дриблингом разглядели сначала в петербургских «Бульдогах», а чуть позже в системе СКА.
Говорят, карьера уральца стремительно пошла вверх после серебряного ЮЧМ-2020 в Техасе, где он забил в финале с канадцами и умудрялся оставаться на виду, даже будучи игроком нижних звеньев. В прошлом сезоне Бучельников с 75 (41+34) очками в 56 матчах стал вторым бомбардиром МХЛ, уступив лишь 20-летнему «переростку» Богдану Сенотову, и с подачи российского скаута «Детройта» Николая Вакурова был выбран «Ред Уингз» во втором раунде драфта. А летом вингер настолько здорово выглядел на сборах с основой СКА, что отвоевал титул любимого юниора у Романа Ротенберга, который сравнивает его с Сыроежкиным из «Приключений Электроника».
Пока Бучельникову не удается закрепиться в основе армейцев. Впрочем, в Санкт-Петербурге его развитие не форсируют и развивают в «СКА-Неве», в которой он с ходу стал лидером и ключевым нападающим. Прямо сейчас Дмитрий с 25 (14+11) очками в 24 матчах — второй бомбардир фарм-клубе и самый результативных игрок в ВХЛ в категории U-20.
4. Продолжает двигаться наверх защитник «Авангарда» Михаил Гуляев, который вполне солидно смотрится за «Омские Крылья» в ВХЛ и готовится уйти в середине первого раунда ближайшего драфта. Поднялись повыше и Илья Федотов с Прохором Полтаповым, которые наконец-то играют в КХЛ на полноценной основе. Первому для этого пришлось уехать из Нижнего Новгорода в аренду в Нижнекамск, где за его развитие взялся Олег Леонтьев. А вот Данила Юров, к развитию которого Илья Воробьев относится довольно прохладно, лишь пятый, хотя мог бы оказаться в топ-3.
5. Невозможно игнорировать прорыв еще одного магнитогорца Никиты Гребенкина, резко заигравшего в «Амуре» Вадима Епанчинцева, и цифры, которые показывает еще один вундеркинд из системы СКА Иван Демидов. В декабре лучший бомбардир «СКА-1946» побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди 16-летних (55) и заставил обратить на себя внимание за океаном. Играй воспитанник «Дмитрова» в системе попроще, он наверняка бы уже получил дозированное время в КХЛ. Однако пока питерцы не заводят его даже в «СКА-Неву», чтобы он потолкался с мужиками во второй лиге страны. За ним же в наш рейтинг врываются сразу пять представителей невероятно талантливой юниорской сборной 2005 года рождения — Даниил Бут, Александр Рыков, Игорь Чернышов, Тимур Муханов и Дмитрий Симашев.
6. Практически не изменилось положение в топе Ивана Мирошниченко, одержавшего главную победу в жизни — над лимфомой Ходжкина. Чьи акции резко обрушились, так это Федора Свечкова. Казалось, после неплохого сезона в Вышке и обмена в «Спартак», где куда больше места для молодежи, воспитанник «Лады» и некогда первый центр сборной 2003 года должен был стать твердым игроком КХЛ. Однако вместо этого он завалил первую часть регулярки, потерявшись в воскресенском «Химике», и начал оживать только в последних матчах красно-белых.
Но если Свечков сохранил место в топ-30, то его одноклубник и еще один участник грандиозного обмена девяти активов на Александра Никишина Никита Чибриков неожиданно выпал из него, отдав всего одну голевую передачу в 21 матче за команду Игоря Гришина. И это точно не то, чего ты ждешь от капитана серебряной «юниорки» и нападающего, который в прошлом году звездил в ВХЛ.
7. Мы уже никогда доподлинно не узнаем, какой была бы сборная России на МЧМ в Монктоне и Галифаксе. Но мы точно знаем, что она была крайне талантливой и могла бы рассчитывать на выход в финал. На бумаге наша версия состава выглядит даже интереснее серебряной молодежки образца турнира 2020 года в Чехии. С нынешним набором доступных игроков тренерский штаб мог бы собрать четыре играющих звена и три сбалансированные пары, в каждой из которых был бы ярко выраженный атакующий защитник. Смущает только вратарская линия, у которой не так много опыта игры на взрослом уровне. Однако даже с таким подбором голкиперов наша команда вполне могла бы побороться за первое с 2011 года золото МЧМ. Как жаль, что мы уже никогда не узнаем ее реальный уровень.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|51
|39
|12
|82
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|51
|22
|29
|51
|8
|Северсталь
|50
|20
|30
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|51
|18
|33
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|49
|21
|28
|48
|15.01
|13:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
|17:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|- : -
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|15.01
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -