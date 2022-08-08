Канадцы куражатся без России. Победили в турнире, где наши брали кубок два года подряд

Представительный юниорский турнир Кубок Глинки/Гретцки, который проходил в Эдмонтоне, выиграли хозяева турнира — он получился самым скучным за последние годы.

Родоначальники хоккея забрали чешский турнир под себя

Мемориал Глинки, не так давно переименованный в Кубок Глинки/Гретцки, — один из любимейших турниров хоккейных гиков, ежегодно собирающий в начале августа лучших юниоров мира. За 30-летнюю историю престиж летнего смотра вырос настолько, что некоторые стали его называть неофициальным чемпионатом мира среди юниоров. Хотя с этим вполне можно поспорить.

Например, те же американцы относятся к нему довольно прохладно и привозят в лучшем случае второй состав, предпочитая беречь монстров из Национальной программы развития. А вот у канадцев, напротив, в последние годы успел сформироваться культ «Глинки». Достаточно сказать, что родоначальники хоккея выигрывали турнир 22 раза — больше, чем Россия, Швеция, Финляндия и Чехия, вместе взятые. Поэтому команду Hockey Canada всегда везет соответствующую. И если с 2002-го по 2017-й хозяевами турнира были Словакия и Чехия, то в 2018-м канадцы разрушили чехословацкую монополию и привезли соревнование в Эдмонтон и Ред-Дир.

Переезд на другой континент, где юниорский и молодежный хоккей можно назвать религией, отчасти вдохнул жизнь в Мемориал, изначально названный в честь великого чешского тренера. Впервые его провели на энхаэловской арене, которая довольно неплохо заполнялась. Также организаторы заморочились с разработкой нового логотипа турнира — ибо как выглядел старый (и был ли он вообще), никто уже не помнил. Не забыли чины из Hockey Canada и изготовить медали с новым трофеем, который визуально дублировал новое лого и вручался в дополнение к оригинальному кубку. А на десерт канадцы привлекли к показу матчей местного медиагиганта TSN, ежегодно транслирующего МЧМ в полном объеме. И надо сказать, что на выходе получился продукт очень хорошего качества с яркой картинкой.

Просто сравните качество трансляции финала из Эдмонтона в 2018-м.

И из чешских Пьяштян годом ранее.

Хороший маркер для скаутов НХЛ

Тем не менее, несмотря на успех эксперимента, на следующий год турнир вернулся в Европу к глубоко провинциальным истокам. Вместо современных дворцов — два сарая времен Пражской весны с ужасным льдом, вместо нормальных трансляций — съемка на Nokia 6300 без какой-либо инфографики. Благо, что канадцы не забыли прихватить TSN и показать в полном объеме матчи на вылет и группу, где выступала их сборная. И общее впечатление от организации сгладила только историческая победа сборной России, которая выиграла турнир впервые с 1995 года. Правда, на награждении парням Сергея Голубовича почему-то не вручили медали и лишь позволили сделать несколько фото с оригинальным кубком, который не разрешили даже унести в раздевалку. Куда делся новый трофей и почему чехи не сподобились сделать медали — загадка без ответа.

Как бы то ни было, юниоры всегда едут на «Глинку» с удовольствием. Во-первых, здесь есть возможность будучи абсолютно свежим зарекомендовать себя тренерам сборной на ЮЧМ, который традиционно проводится в конце сезона. А во-вторых, Кубок Глинки/Гретцки — один из самых показательных турниров для энхаэловских скаутов, традиционно наводняющих трибуны с блокнотами в руках. Разумеется, в сравнение с ЮЧМ и МЧМ он не идет. Но все же это хорошая метрика.

О том, как можно в одночасье взлететь в преддрафтовых рейтингах, вам может рассказать Василий Подколзин, для которого поездка в Канаду в 2018-м стала на тот момент времени турниром жизни. 11 (8+3) очков в 5 матчах — и вот уже Роман Ротенберг называет тебя русским Макдэвидом. Сейчас наши скауты, работающие на клубы НХЛ, говорят, что именно то выступление помогло ему уйти в топ-15 драфта.

Смогла ли победить Россия?

Этим летом, спустя три года, Глинка вновь вернулась в Эдмонтон и Ред-Дир незадолго до перенесенного МЧМ и впервые в истории прошла без сборной России. Однако без команды Игоря Ефимова, собранной из парней 2005 года рождения, интриги на ней получилось меньше, чем совести у Люка Тардиффа.

То, что в матчах с хозяевами каждой команде придется выживать, было понятно еще на этапе объявления составов. Канадцы вполне ожидаемо приберегли перед МЧМ фаворита следующего драфта Коннора Бедарда, который так никогда и не сыграет на турнире. Однако и без него ростер «Кленовых» получился убойным. Во вратарской линии и обороне, за исключением капитана Кэмерона Аллена, по-настоящему громких имен у Стефана Жюльена не нашлось. Зато в атаке были Зак Бенсон, Брейден Ягер, Райли Хейдт, Калум Ритчи, Мэттью Вуд и Колби Барлоу — все претенденты как минимум на первый раунд ближайшего энхаэловского распределителя талантов.

Причем уже со старта в этот отряд головорезов добавился Итан Готье, ставший с шестью голами лучшим снайпером Кубка. И надо сказать, что праворукий франкофон, рожденный в Аризоне, по стилю напоминал не типичного канадца, способного носиться весь матч по траектории «север — юг» и врезаться во все живое, а скорее стереотипного, по-хоккейному тонкого русского крайнего нападающего с не самым торопливым катанием и мягкими руками. Еще неделю назад мало кто видел его в топ-32 драфта, но после такой феерии на него точно взглянули по новой.

С такой атакующей линейкой канадцы катком прошлись по всем соперникам, как в группе, так и в матчах на вылет. В группе от парней Жюльена пострадали бедолаги-швейцарцы (14:0), отнюдь не бесталанные словаки (9:1) и традиционно симпатичные шведы (3:0). А в матчах на вылет их не смогли остановить ни финны со своим новым вундеркиндом Ароном Кивихарью (2006), ни все те же ребята с тремя коронами на желтых свитерах (4:1).

И сейчас главный вопрос, на который мы уже точно не получим ответа: а смогла бы помешать Канаде сборная России, которой не дали отстоять звание действующего обладателя трофея? Если смотреть на потенциальный состав нашей юниорки, то вполне. В Альберте мы могли бы увидеть «русского Кэйла Макара» Михаила Гуляева, который прямо сейчас зажигает за «Авангард» на предсезонном турнире в Сочи. Точно стали бы заметными фигурами на турнире потенциальные выпускники первого раунда Иван Демидов и Даниил Бут, выигравшие кубок в прошлом году со «старшим» годом. Мощного перформанса вполне можно было бы ждать от еще одного лидера сборной 2005 года Максима Великова и челябинской тройки Низамеев — Телегин — Рыков. А ведь еще есть уроженец Новосибирска Егора Заврагин, которого называют одним из сильнейших вратарей своего поколения, и динамовский форвард Игорь Чернышов, успевший сверкнуть в МХЛ. Кажется, если кто и мог бросить вызов Канаде, то это Россия. Впрочем, все это уже лирика.