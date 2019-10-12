Юниорская сборная России в третий раз обыграла Чехию в товарищеском матче

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) провела третий и заключительный в серии товарищеский матч против сверстников из Чехии. Встреча вновь завершилась победой россиян, на этот раз со счетом 5:2.

Таким образом, сборная России одержала три победы из трех возможных в серии товарищеских матчей со сверстниками из Чехии, разница шайб составила 10:3.

Следующий турнир в календаре команды — Мировой кубок вызова в Канаде (7-15 декабря).