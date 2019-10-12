Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Юниорская сборная России в третий раз обыграла Чехию в товарищеском матче

22:08

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) провела третий и заключительный в серии товарищеский матч против сверстников из Чехии. Встреча вновь завершилась победой россиян, на этот раз со счетом 5:2.

Таким образом, сборная России одержала три победы из трех возможных в серии товарищеских матчей со сверстниками из Чехии, разница шайб составила 10:3.

Следующий турнир в календаре команды — Мировой кубок вызова в Канаде (7-15 декабря).

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/62228/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир