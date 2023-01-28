Юниорская сборная России огласила состав на Кубок Будущего

Штаб сборной России определился с составом юниорской сборной U18 (игроки до 18 лет) для участия в Кубке Будущего, который пройдет в Минске с 9 по 11 февраля, сообщает сайт ФХР.

Вратари: Егор Заврагин («Югра»), Николай Никульшин («Локомотив»), Денис Утенков («Торпедо»).

Защитники: Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Артем Кудашов, Марио Паталаха (все — «Динамо» Мск), Иван Ершов («Северсталь»), Никита Ишимников («Автомобилист»), Артем Карпов («Локомотив»), Иван Ремезовский (СКА), Тихон Шакалов («Спартак»), Артем Щучинов («Трактор»).

Нападающие: Матвей Бабенко, Александр Филиппов («Салават Юлаев»), Максим Великов, Егор Соловьев (оба — ЦСКА), Дмитрий Власенко, Тимур Муханов, Егор Ядыкин (все — «Авангард»), Алексей Зайцев, Матвей Максимов, Игорь Чернышов (все — «Динамо» Мск), Радэль Замалтдинов («Ак Барс»), Михаил Ильин, Егор Смирнов (оба — «Северсталь»), Иван Рябов («Крылья Советов»), Никита Сусуев («Спартак»).

С 1 по 7 февраля команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе УТЦ «Новогорск». Помимо этого, запланирован контрольный матч против клуба АКМ в Туле. 8 февраля сборная отправится в Минск, а 9 февраля стартует на нем матчем против юниорской сборной России U17.