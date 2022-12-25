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Российского хоккеиста лиги Онтарио Казбекова похоронили в Торонто

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заур Казбеков, отец погибшего российского хоккеиста Абакара Казбекова сообщил, что его сына похоронили в Торонто.

Изначально Казбеков-старший заявлял, что спортсмена планировалось похоронить в Дагестане.

«Мы похоронили Абакара в Торонто, 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго — праздники в Канаде (Рождество), оформление всех необходимых документов. Хочу отметить, что представители нашего консульства очень меня поддержали. Но оформление бумаг в Канаде затянулось, а по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно быстрее. И семья дала мне добро на то, чтобы похоронить Абакара в Торонто. Большое вам спасибо за ваше беспокойство. Мне сейчас очень тяжело говорить», — приводит «РИА Новости» слова Заура Казбекова.

О смерти 18-летнего Казбекова стало известно 17 декабря. Он выступал за клуб «Лондон Найтс» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах команды и сделал одну голевую передачу.

Абакар Казбеков. Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде

Источник: https://rsport.ria.ru/20221225/kazbekov-1841155738.html
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