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Сегодня, 15:06

Главный тренер Белоруссии U18 оставил ночевать игроков в раздевалке после поражения от женской сборной России

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В Астане проходит международный турнир Eurasia Jastar Cup, в котором участвуют юниорская сборная России U16, юниорские сборные Казахстана и Белорусии U18, а также женская национальная сборная России.

В рамках основного соревнования состоялся мини-турнир по хоккею «3 на 3». В игре за третье место женская сборная России переиграла белорусских юниоров (1:0). В качестве наказания за поражение главный тренер Белоруссии U18 Дмитрий Шульга оставил ночевать своих игроков в раздевалке «Барыс Арены».

Первое место в мини-турнире заняли 15-летние россияне.

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