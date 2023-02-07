Главный тренер Белоруссии U18 оставил ночевать игроков в раздевалке после поражения от женской сборной России

В Астане проходит международный турнир Eurasia Jastar Cup, в котором участвуют юниорская сборная России U16, юниорские сборные Казахстана и Белорусии U18, а также женская национальная сборная России.

В рамках основного соревнования состоялся мини-турнир по хоккею «3 на 3». В игре за третье место женская сборная России переиграла белорусских юниоров (1:0). В качестве наказания за поражение главный тренер Белоруссии U18 Дмитрий Шульга оставил ночевать своих игроков в раздевалке «Барыс Арены».

Первое место в мини-турнире заняли 15-летние россияне.