TSN: Юниорский чемпионат мира в США отменен
19:40
Чемпионат мира среди хоккеистов до 17 лет был отменен из-за коронавируса, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.
Турнир должен был пройти в американских Анн-Арборе и Плимуте с 16 до 26 апреля.
Ранее ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.
Также в СМИ появилась информация об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии, однако ИИХФ опровергла это.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020