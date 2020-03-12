TSN: Юниорский чемпионат мира в США отменен

Чемпионат мира среди хоккеистов до 17 лет был отменен из-за коронавируса, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

Турнир должен был пройти в американских Анн-Арборе и Плимуте с 16 до 26 апреля.

Ранее ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в СМИ появилась информация об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии, однако ИИХФ опровергла это.