Стал известен состав юниорской сборной России к матчам с Чехией

27 сентября юниорская сборная России (игроки до 18 лет) приступила к занятиям на учебно-тренировочном сборе на базе в Новогорске, информирует официальный сайт ФХР.

Тренерский штаб команды вызвал для подготовки 27 хоккеистов.

Вратари: Егор Корзин (МХК «Спартак»), Сергей Мурашов («Локо-76»), Глеб Саранчук («СКА-Варяги»).

Защитники: Артем Барабоша, Кирилл Волков (оба — «Красная Армия»), Александр Диль (МХК «Спартак»), Кирилл Жуков («Стальные Лисы»), Егор Никитин (МХК «Динамо», СПб), Александр Пелевин («Чайка»), Адель Сафин, Раян Хузиханов (оба — «Ирбис»), Дмитрий Хлопиков («Омские Ястребы»), Ярослав Цулыгин («Толпар»).

Нападающие: Леонид Бойков, Даниил Давыдов (оба — МХК «Динамо», СПб), Кирилл Долженков, Александр Легков (оба — «Красная Армия»), Ярослав Емелин, Даниил Рангаев (оба — «Ладья»), Роман Канцеров («Стальные Лисы»), Вячеслав Лекарев («Капитан»), Матвей Поляков, Никита Цевалюк (оба — «СКА-Варяги»), Глеб Трикозов («Омские Ястребы»), Егор Фирсов («Толпар»), Герман Шуленин (МХК «Спартак»), Рауль Якупов («Нефтехимик»).

Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Константин Горовиков, Владислав Хромых — тренеры, Виталий Чумичев — тренер вратарей, Владимир Попов — тренер-консультант, Александр Кофанов — тренер ОФП.

7 октября сборная отправится в Пршибрам, где проведет три товарищеских матча со сборной Чехии U18.