Юниорский чемпионат мира-2022 пройдет в Германии

Чемпионат мира среди игроков до 18 лет в 2022 году пройдет в Германии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир с 21 апреля по 1 мая примут города Кауфбойрен и Ландсхут. На групповом этапе Германии будут противостоять Россия, Швеция, Белоруссия и Чехия. В группе В сыграют Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия.

Действующим победителем турнира является команда Канады, которая обыграла в финальном матче сборную России со счетом 5:3.