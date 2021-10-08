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Пелевин рассказал, как чувствует себя в роли капитана сборной России U18

13:55
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Капитан сборной России U18 Александр Пелевин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Чехии U18.

«У нас сильная команда. У нас есть хороший шанс поиграть на международном уровне.

Роль капитана? Это почетно и большая ответственность. Буду доказывать, что тренер сделал правильный выбор», — цитирует Пелевина пресс-служба ФХР в Twitter.

Матч Чехия U18 — Россия U18 состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1446422864496840704

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Александр Кравченко все материалы автора
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