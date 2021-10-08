Пелевин рассказал, как чувствует себя в роли капитана сборной России U18

Капитан сборной России U18 Александр Пелевин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Чехии U18.

«У нас сильная команда. У нас есть хороший шанс поиграть на международном уровне.

Роль капитана? Это почетно и большая ответственность. Буду доказывать, что тренер сделал правильный выбор», — цитирует Пелевина пресс-служба ФХР в Twitter.

Матч Чехия U18 — Россия U18 состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи — в 18.30 (мск).