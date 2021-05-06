Сборная России пожелала удачи юниорской команде в финале чемпионата мира

Сборная России по хоккею выразила поддержку юниорской национальной команде в финале чемпионата мира. Россиянам предстоит матч с Канадой От имени первой сборной пожелал удачи юниорам нападающий Денис Зернов.

От игроков национальной сборной — игрокам юниорской ?

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/vHQoRE0plS — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021

«Братцы, мы верим в вас и желаем вам только победы, — сказал Зернов на видео, опубликованном в Twitter Федерации хоккея России. — Пусть у вас все получится. Надеемся, что мы наконец-то выиграем юниорский чемпионат мира. Давайте, братцы! Мы с вами».

Финальный матч юниорского чемпионата мира между сборными России и Канады состоится утром 7 мая. Начало в 04.00 по московскому времени.