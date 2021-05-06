Сборная России пожелала удачи юниорской команде в финале чемпионата мира
21:08
Сборная России по хоккею выразила поддержку юниорской национальной команде в финале чемпионата мира. Россиянам предстоит матч с Канадой От имени первой сборной пожелал удачи юниорам нападающий Денис Зернов.
От игроков национальной сборной — игрокам юниорской ?— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/vHQoRE0plS
«Братцы, мы верим в вас и желаем вам только победы, — сказал Зернов на видео, опубликованном в Twitter Федерации хоккея России. — Пусть у вас все получится. Надеемся, что мы наконец-то выиграем юниорский чемпионат мира. Давайте, братцы! Мы с вами».
Финальный матч юниорского чемпионата мира между сборными России и Канады состоится утром 7 мая. Начало в 04.00 по московскому времени.
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