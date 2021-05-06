В финале юниорского чемпионата мира-2021 сборная России встретится с Канадой. Это будет 12-я встреча двух хоккейных супердержав на ЮЧМ. В предыдущих случаях россияне добились шести побед при пяти неудачах. Правда, на стадии плей-офф преимущество за североамериканцами, которые выиграли и в единственном очном финале — 8:0 в Казани-2008.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ

Дата Город Стадия Счет 11.04.2002 Пьештяны 1-й гр.турнир 8:4 12.04.2003 Ярославль Гр.турнир 6:3 16.04.2004 Минск 1/2 финала 5:2 19.04.2005 Ческе-Будеевице Гр.турнир 3:6 19.04.2006 Энгельхольм 1/4 финала 1:4 17.04.2007 Раума Гр.турнир 2:5 16.04.2008 Казань Гр.турнир 4:2 23.04.2008 Казань Финал 0:8 24.04.2011 Криммичау Матч за 3-е место 6:4 19.04.2012 Бржеслав 1/4 финала 2:4 22.04.2014 Иматра Гр.турнир 3:2 Б

Итого: +6-5, шайбы 40-44.