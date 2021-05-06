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Россия — Канада на ЮЧМ: пока 6:5

18:48

В финале юниорского чемпионата мира-2021 сборная России встретится с Канадой. Это будет 12-я встреча двух хоккейных супердержав на ЮЧМ. В предыдущих случаях россияне добились шести побед при пяти неудачах. Правда, на стадии плей-офф преимущество за североамериканцами, которые выиграли и в единственном очном финале — 8:0 в Казани-2008.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ

Дата

Город

Стадия

Счет

11.04.2002

Пьештяны

1-й гр.турнир

8:4

12.04.2003

Ярославль

Гр.турнир

6:3

16.04.2004

Минск

1/2 финала

5:2

19.04.2005

Ческе-Будеевице

Гр.турнир

3:6

19.04.2006

Энгельхольм

1/4 финала

1:4

17.04.2007

Раума

Гр.турнир

2:5

16.04.2008

Казань

Гр.турнир

4:2

23.04.2008

Казань

Финал

0:8

24.04.2011

Криммичау

Матч за 3-е место

6:4

19.04.2012

Бржеслав

1/4 финала

2:4

22.04.2014

Иматра

Гр.турнир

3:2 Б

Итого: +6-5, шайбы 40-44.

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