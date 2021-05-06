Россия — Канада на ЮЧМ: пока 6:5
В финале юниорского чемпионата мира-2021 сборная России встретится с Канадой. Это будет 12-я встреча двух хоккейных супердержав на ЮЧМ. В предыдущих случаях россияне добились шести побед при пяти неудачах. Правда, на стадии плей-офф преимущество за североамериканцами, которые выиграли и в единственном очном финале — 8:0 в Казани-2008.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
11.04.2002
|
Пьештяны
|
1-й гр.турнир
|
8:4
|
12.04.2003
|
Ярославль
|
Гр.турнир
|
6:3
|
16.04.2004
|
Минск
|
1/2 финала
|
5:2
|
19.04.2005
|
Ческе-Будеевице
|
Гр.турнир
|
3:6
|
19.04.2006
|
Энгельхольм
|
1/4 финала
|
1:4
|
17.04.2007
|
Раума
|
Гр.турнир
|
2:5
|
16.04.2008
|
Казань
|
Гр.турнир
|
4:2
|
23.04.2008
|
Казань
|
Финал
|
0:8
|
24.04.2011
|
Криммичау
|
Матч за 3-е место
|
6:4
|
19.04.2012
|
Бржеслав
|
1/4 финала
|
2:4
|
22.04.2014
|
Иматра
|
Гр.турнир
|
3:2 Б
Итого: +6-5, шайбы 40-44.
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