Сборная России объявила состав на матч юниорского чемпионата мира против США

Сборная России назвала состав на стартовый матч на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). Россияне сыграют с США.

Матч группового турнира ЮЧМ-2021 Россия — США пройдет в городе Фриско. Начало игры — 4.00 (время московское).

Есть состав юниорской сборной на стартовый матч ЮЧМ! Готовимся болеть от души, начало игры в 4:00 по мск, смотрим на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb

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? Вратари: Герасимюк, Бринкман

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/TNQyOt7m6G — Хоккей России (@russiahockey) April 26, 2021

Видео трансляция в прямом эфире доступна в группе «ВКонтакте» Федерации хоккея России. Смотреть онлайн ее можно на этой странице.