Сборная России объявила состав на матч юниорского чемпионата мира против США
02:52
Сборная России назвала состав на стартовый матч на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). Россияне сыграют с США.
Матч группового турнира ЮЧМ-2021 Россия — США пройдет в городе Фриско. Начало игры — 4.00 (время московское).
Видео трансляция в прямом эфире доступна в группе «ВКонтакте» Федерации хоккея России. Смотреть онлайн ее можно на этой странице.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю