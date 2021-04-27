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Сборная России объявила состав на матч юниорского чемпионата мира против США

02:52
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Сборная России назвала состав на стартовый матч на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). Россияне сыграют с США.

Матч группового турнира ЮЧМ-2021 Россия — США пройдет в городе Фриско. Начало игры — 4.00 (время московское).

Видео трансляция в прямом эфире доступна в группе «ВКонтакте» Федерации хоккея России. Смотреть онлайн ее можно на этой странице.

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