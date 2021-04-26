Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 27 апреля, Россия — США
20:50
В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Мировое первенство пройдет в США в городах Плейно и Фриско. Сборная России проведет первый матч группового турнира против американцев (27 апреля, 04.00 по московскому времени).
Прямая трансляция встречи Россия — США будет доступна на сайте «СЭ». Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире «Матч ТВ» и на сайте fhr.ru.
27 апреля
Группа А
Белоруссия U-18 — Швеция U-18 (начало — в 00.00)
Латвия U-18 — Швейцария U-18 (04.00)
Группа B
Чехия U-18 — Германия U-18 (00.00)
Россия U-18 — США U-18 (04.00)
ЮЧМ-2021 завершится 7 мая.
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