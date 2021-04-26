В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Мировое первенство пройдет в США в городах Плейно и Фриско. Сборная России проведет первый матч группового турнира против американцев (27 апреля, 04.00 по московскому времени).

Прямая трансляция встречи Россия — США будет доступна на сайте «СЭ». Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире «Матч ТВ» и на сайте fhr.ru.

27 апреля

Группа А

Белоруссия U-18 — Швеция U-18 (начало — в 00.00)

Латвия U-18 — Швейцария U-18 (04.00)

Группа B

Чехия U-18 — Германия U-18 (00.00)

Россия U-18 — США U-18 (04.00)

ЮЧМ-2021 завершится 7 мая.