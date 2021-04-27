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Белоруссия крупно проиграла Швеции на юниорском ЧМ

02:40
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Сборная Белоруссии проиграла Швеции в матче юниорского чемпионата мира (1:5). У шведов голами отметились Исак Росен, Фабиан Люселль, Арвид Эяс, Лудвиг Перссон и Виктор Шехольм. Шайбу престижа забросил Данила Климович.

В следующем матче Белоруссия встретится со Швейцарией, а Швеция — с Канадой.

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