Белоруссия крупно проиграла Швеции на юниорском ЧМ
02:40
Сборная Белоруссии проиграла Швеции в матче юниорского чемпионата мира (1:5). У шведов голами отметились Исак Росен, Фабиан Люселль, Арвид Эяс, Лудвиг Перссон и Виктор Шехольм. Шайбу престижа забросил Данила Климович.
В следующем матче Белоруссия встретится со Швейцарией, а Швеция — с Канадой.
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