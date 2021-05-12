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Хоккеисты «Трактора» и «Нефтяника» устроили массовую драку на юниорском турнире

14:15
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В полуфинальном матче Первенства ЮХЛ в Омске случилась массовая драка на льду. Драка произошла между юными хоккеистами челябинского «Трактора» и альметьевского «Нефтяника».

Матч завершился победой клуба из Альметьевска со счетом 4:2. В финале турнира «Нефтяник» сразится с победителем противостояния между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омскими «Ястребами».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/BZl8S_b1yik?t=7851

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