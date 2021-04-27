Ротенберг: «Российские хоккеисты обыграли американцев за счет командного духа»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул: хоккеистам сборной России удалось победить команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) за счет командного духа и работы тренерского штаба.

Во вторник россияне со счетом 7:6 в овертайме победили американцев. По ходу матча российская команда уступала со счетом 1:5.

«[Сегодня удалось победить] за счет тренерского штаба, работы команды и командного духа, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Такие турниры всегда тяжело начинать, особенно после карантина — это всегда влияет на команду. Мы понимали, что она хорошо готова, поэтому то, что игрокам удалось вытащить этот матч, дорогого стоит, хорошее начало, однако это только одна игра. Победа важна, мы обыграли сильного соперника, но все только начинается».

«Что касается каких-то ошибок и отдельных компонентов игры, то тренерский штаб сейчас все разберет. В эмоциональном плане было очень важно выиграть этот матч, и нам удалось это сделать. Разбор игры и ошибок будет на собрании, я уверен, что все они будут нивелированы к следующему матчу, и мы увидим прогресс», — отметил Ротенберг.

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля и начнется в 00:00 мск.