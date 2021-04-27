Главный тренер юниорской сборной России прокомментировал победу над США на ЮЧМ-2021
Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал победу над американцами (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2021, который проходит в США.
— Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем начали играть по нашим правилам.
— Почему поменяли вратаря после третьего пропущенного гола?
— Вратарь, который начинал игру, волновался. Нам пришлось его поменять, и это был ключевой эпизод матча.
— Что скажете об игре Никиты Чибрикова? Он удалился в первом периоде, но потом забил дважды.
— Не хочу никого выделять. Мы сегодня были одним целым, все ребята сработали.
— Вы сделали много изменений во втором периоде. Это была импровизация?
— У тренера всегда должен быть план Б. Он сегодня сработал.
После этого матча россияне с двумя очками занимают второе место в группе B, США с одним очком — на третьей строчке.
(Артур Хайруллин)
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