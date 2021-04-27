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Главный тренер юниорской сборной России прокомментировал победу над США на ЮЧМ-2021

07:39
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
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Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал победу над американцами (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2021, который проходит в США.

— Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем начали играть по нашим правилам.

— Почему поменяли вратаря после третьего пропущенного гола?

— Вратарь, который начинал игру, волновался. Нам пришлось его поменять, и это был ключевой эпизод матча.

— Что скажете об игре Никиты Чибрикова? Он удалился в первом периоде, но потом забил дважды.

— Не хочу никого выделять. Мы сегодня были одним целым, все ребята сработали.

— Вы сделали много изменений во втором периоде. Это была импровизация?

— У тренера всегда должен быть план Б. Он сегодня сработал.

После этого матча россияне с двумя очками занимают второе место в группе B, США с одним очком — на третьей строчке.

(Артур Хайруллин)

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