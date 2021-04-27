Капитан юниорской сборной России по хоккею прокомментировал победу над США

Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков отметил, что игроки до последнего верили в то, что им удастся отыграться и победить в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды США.

Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Победную шайбу забросил Чибриков.

«Хороший гол в овертайме, — цитирует ТАСС Чибрикова. — Я действовал по ситуации — увидел свободный лед, сделал движение туда, вблизи ворот, когда обошел игрока, увидел открытое пространство между щитком вратаря и туда нанес бросок».

В первом периоде Чибриков был наказан малым и дисциплинарным штрафом, его удаление было реализовано.

«Конечно, было обидно, я извинился перед командой за такую оплошность, но хоккей — непредсказуемая игра. Мы до последнего верили, что сможем отыграться и победить, что и сделали», — отметил он.